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Минэкономики прогнозирует спад экономики на 2,2% за первый квартал

Минэкономики прогнозирует спад экономики на 2,2% за первый квартал

Министерство экономики Украины прогнозирует спад экономики в январе-марте 2021 года на 2,2%.

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко в интервью журналу "Корреспондент".

"Сначала Минэкономики ожидало падение 4,8% по итогам 2020 года и на уровне 3% – в первом квартале 2021 года. Фактически падение сократилось до 4% в 2020 году и, соответственно, "минус" в январе-марте этого года мы ожидаем на уровне 2,2%, учитывая локдаун", – сказал Петрашко, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра, ориентировочно обновление макропрогноза страны ожидается в конце апреля.

"Бесспорно, рост количества больных (коронавирусом) и увеличение числа регионов с "красной" зоной – это риски. Однако полагаю, что это не будет иметь такого негативного влияния на экономику, как в апреле-мае 2020 года", – отметил Петрашко.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
ВВП (1156) прогноз (1095) Мінекономрозвитку (2015)


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