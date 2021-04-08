Украина внедрила систему обмена таможенной информацией с ЕС, – Шмыгаль

Для минимизации злоупотреблений на таможне Украина внедряет систему обмена таможенной информацией с Европейским Союзом

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам совещания по вопросам реформы Государственной таможенной службы.

"Главными задачами в направлении таможенной реформы является завершение гармонизации украинского законодательства с европейским, в частности относительно имплементации положений Таможенного кодекса Европейского союза, запуска механизмов по совместному контролю и обмену информацией со странами ЕС, а также внедрению риск-ориентированной системы проверок на таможне", – рассказал Шмыгаль

В частности, премьер-министр отметил, что это фактически будет означать создание "зеленых коридоров" для компаний, которые имеют наивысшую степень доверия.

"Одним из ключевых заданий, стоящих перед руководством Гостаможслужбы и правительством, является внедрение полноценной системы обмена таможенной информацией между Украиной и ЕС и присоединение к конвенции о процедуре общего транзита. Это позволит намного лучше контролировать таможенную стоимость товаров и соответственно убрать любые злоупотребления с занижением такой стоимости", – отметил глава правительства.

Шмыгаль также напомнил, что правительство в марте этого года одобрило план мер по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы. Этим планом, в частности, предусмотрена реконструкция, модернизация и техническое переоснащение 25 существующих и строительство 10 новых пунктов пропуска. Такая модернизация начнется уже в этом году и значительно улучшит технические возможности таможни.

Как сообщалось, в Украине 8 апреля оформили первую таможенную декларацию T1UA в режиме совместного транзита с применением электронной транзитной системы NCTS.

В 2020 году Украина начала процесс внедрения режима общего транзита (NCTS). NCTS - технология, которая лежит в основе европейской Конвенции о процедуре общего транзита. Конвенция является основой для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), Турцией, Северной Македонией и Сербией. Чтобы присоединиться к Конвенции, Украина должна ввести NCTS.

После присоединения к Конвенции таможни ЕС и Украины будут иметь в системе один транзитный документ. Для бизнеса использование одной транзитной декларации для доставки грузов из одной страны в другую (от таможни отправления до таможни назначения), согласно процедуре общего транзита, уменьшает стоимость таможенных процедур и время, необходимое для их прохождения.