В Офисе Зеленского анонсировали расширение "Большого строительства" на областные больницы

Реконструкцию областных больниц в рамках программы "Большое строительство" планируют начать во второй половине этого года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время форума "Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов", передает Укринформ.

"В этом году добавилось еще проектов к "Большому строительству", это и реконструкция областных больниц – мы начинаем проектирование и уже реконструкции начнутся во второй половине года", – отметил Тимошенко.

Замглавы Офисе президента также заверил, что реконструкция приемных отделений в больницах, которые президент Владимир Зеленский обещал обновить до конца 2020 года, находится на финальном этапе.

Как сообщалось, в начале марте президент Владимир Зеленский анонсировал программу "Новое село". По его словам, программа должна начаться с прифронтовых территорий.

Планируется, что в рамках программы "Новое село" в сельской местности будут построены "Центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. В этих пространствах будут работать центр предоставления административных услуг, отделение почты, аптека с программой "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное.

"Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками", – сообщали в Офисе президента.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко назвал главнім риском для госбюджета "возможность государственных решений, не обеспеченных бюджетным ресурсом".