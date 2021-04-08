Украина использовала 26% средств по проектам с немецким банком развития KfW

Украина в сотрудничестве с Немецким банком развития KfW реализует три инвестиционных проекта объемом финансирования 207,5 млн евро, из которых по состоянию на 1 апреля 2021 года использовано 53,38 млн евро, или 25,7%.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Как сообщается, 8 апреля состоялся второй пересмотр портфеля проектов Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в Украине с участием представителей посольства, Секретариата Кабинета министров Украины, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений.

В частности, участники онлайн-встречи выделили успешную реализацию в Украине грантовых проектов, проходят при поддержке KfW.

Например, в рамках реализации программы "Financе East" Фонд развития предпринимательства активно внедряет проект "Поддержка ЕС для востока Украины", целью которого является финансовая поддержка микро-, малого и среднего предпринимательства через учреждения, которые являются партнерами Фонда (ООО "ОТП Лизинг", АО "Ощадбанк" и АБ "Укргазбанк"). С начала реализации этого проекта учреждения-партнеры профинансировали 119 ММСП, а также компенсировали стоимость приобретенных предпринимателями 271 единиц различной техники, оборудования и оборудования общей стоимостью 602,5 млн грн.

Кредитное учреждение для восстановления (KfW) - государственный банк правительства ФРГ, является лидером среди банков Германии в содействии экономическому развитию Германии, Европы и мира.

Сфера деятельности KfW: поддержка малого и среднего бизнеса; общие займа; строительство и энергосбережение, охрана окружающей среды; финансирование социальной инфраструктуры (водоснабжение, энергоснабжение, образование, здравоохранение); экспортное и проектное финансирование; задача общественного значения; рефинансирования.