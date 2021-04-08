Нацбанк начнет выдавать рефинансирование под залог новых облигаций "Укравтодора"

Национальный банк Украины (НБУ) включил облигации серии "N" и "O", эмитированные Государственным агентством автомобильных дорог ("Укравтодор"), в пул залогов по операциям рефинансирования и позволил их использовать для осуществления банками операций репо с регулятором.

Соответствующие изменения предусмотрены решением правления Нацбанка №120-рш от 5 апреля, которое вступило в силу с 8 апреля, передает пресс-служба регулятора.

"Решение направлено на расширение инструментария банков по регулированию собственной ликвидности. Ему предшествовал анализ ценных бумаг и их эмитента", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Национальный банк ввел возможность включения в пул залогов по кредитам рефинансирования и в перечень ценных бумаг, которые могут выступать предметом репо, облигации серии "К", эмитированные "Укравтодором", и облигации внутренних местных займов.

Перед этим "Укравтодор" завершил размещение облигаций под госгарантии трех серий на общую сумму на 13,74 млрд грн из запланированных пяти выпусков на 19,27 млрд грн, их выкупил государственный "Укрэксимбанк". Львиную часть средств на кредитование "Укравтодора" банк привлек через рефинансирование у НБУ.