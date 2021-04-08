Windrose запустит авиарейсы из Киева в Ужгород и Кривой Рог

Авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) ведет подготовительную работу по запуску новых внутренних рейсов Киев-Ужгород и Киев-Кривой Рог.

Об этом рассказали avianews.com в авиакомпании.

После завершения этих работ авиаперевозчик объявит дату начала полетов, частоту рейсов и стоимость авиабилетов. Подготовка займет около двух недель.

На данный момент ни Ужгород, ни Кривой Рог не обслуживают регулярные рейсы.

Сейчас "Роза Ветров" продает билеты на рейсы из киевского аэропорта "Борисполь" в Днепр, Одессу, Львов, Харьков, Николаев, Херсон, Ивано-Франковск, Запорожье.

С 1 июня авиакомпания намерена запустить девятый внутренний маршрут Киев-Черновцы. Она будет обслуживать его с частотой три раза в неделю в дневное время. Авиабилеты можно купить по цене от 720 грн в одну сторону с учетом перевозки 7 кг ручной клади и 23 кг багажа.

Масштабную региональную программу "Роза Ветров" запустила летом 2020 года. В ее рамках авиакомпания связала областные центры Украины с Киевом и регионы страны между собой с короткими пересадками в аэропорту "Борисполь".

На внутренних маршрутах "Роза Ветров" использует небольшие реактивные самолеты Embraer 145 на 48 мест и турбовинтовые ATR 72-600 с 72 креслами.