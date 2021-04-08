Facebook начал тестировать новый сервис Hotline

Экспериментальная команда Facebook NPE Team начала бета-тестирование нового веб-приложения Hotline – сервис вопросов и ответов, который описывается как гибрид Clubhouse и Instagram Live.

Как сообщается, Hotline позволяет создателям эфира общаться с аудиторией, которая может задавать текстовые или аудиовопросы. В отличие от Clubhouse, ведущие могут включать камеру, а не только звук, передает AIN.

На этапе бета-тестирования войти в приложение можно через аккаунт в Twitter, подтвердив профиль через SMS.

Панель со слушателями разделена на тех, кто просто слушает и задает вопросы. Список вопросов также будет виден, а участники беседы смогут голосовать за или против них.

Ведущий может начать диалог со слушателем, задавшим вопрос, переместив его на сцену. Участники также могут сделать это самостоятельно, когда наступит очередь их вопроса.

Создатель в процессе беседы может удалять неуместные вопросы или слушателей, которые ведут себя неподобающе. Более того, в процессе тестирования Hotline события будут модерировать сотрудники Facebook и выгонять всех, кто нарушает стандарты сообщества сети.

Еще одно отличие Hotline от Clubhouse – это возможность записать прямой эфир в двух форматах – видео и аудио.