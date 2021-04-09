"Укрпошта" открыла подписку на газеты и журналы на второе полугодие
"Укрпошта" открыла подписку газет и журналов на второе полугодие 2021 года. Более 3300 изданий уже можно выбрать по электронным каталогам. Подписка периодики по печатным каталогам стартует с 15 апреля.
Об этом говорится в сообщении "Укрпошты".
Подписная кампания на июль-декабрь текущего года будет проведена по старым тарифам.
Среди самых популярных газет и журналов более 1249 всеукраинских, 1363 областных и районных и почти 700 зарубежных изданий.
Оформить подписку на газеты и журналы можно в следующие сроки:
- до 16 июня - издание общегосударственной сферы распространения,
- до 4 июня - зарубежные газеты и журналы,
- в сроки, определенные в соответствии с заключенным с издательствами (редакциями) договорами на местные (областные, городские, районные) издания. Информацию можно уточнить у почтальонов или в почтовых отделениях.
Оформить подписку на вторую половину 2021 года можно онлайн, а также во всех более 11 тыс. почтовых отделениях или непосредственно у почтальонов.
Для подписки онлайн газет и журналов на сайте "Укрпошты" клиент может быстро выбрать из перечня всеукраинское, местное или зарубежное издание и оплатить стоимость подписки платежной карточкой. При оформлении подписки онлайн применяется скидка на тариф приема.
Подписка печатных изданий осуществляется в соответствии с утвержденными Министерством инфраструктуры тарифами, которые на второе полугодие 2021 остаются такими же, как и для первой половины этого года.
Будь ласка, зачекайте...
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