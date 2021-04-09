"Укрпошта" открыла подписку на газеты и журналы на второе полугодие

"Укрпошта" открыла подписку газет и журналов на второе полугодие 2021 года. Более 3300 изданий уже можно выбрать по электронным каталогам. Подписка периодики по печатным каталогам стартует с 15 апреля.

Об этом говорится в сообщении "Укрпошты".

Подписная кампания на июль-декабрь текущего года будет проведена по старым тарифам.

Среди самых популярных газет и журналов более 1249 всеукраинских, 1363 областных и районных и почти 700 зарубежных изданий.

Оформить подписку на газеты и журналы можно в следующие сроки:

до 16 июня - издание общегосударственной сферы распространения,

до 4 июня - зарубежные газеты и журналы,

в сроки, определенные в соответствии с заключенным с издательствами (редакциями) договорами на местные (областные, городские, районные) издания. Информацию можно уточнить у почтальонов или в почтовых отделениях.

Оформить подписку на вторую половину 2021 года можно онлайн, а также во всех более 11 тыс. почтовых отделениях или непосредственно у почтальонов.

Для подписки онлайн газет и журналов на сайте "Укрпошты" клиент может быстро выбрать из перечня всеукраинское, местное или зарубежное издание и оплатить стоимость подписки платежной карточкой. При оформлении подписки онлайн применяется скидка на тариф приема.

Подписка печатных изданий осуществляется в соответствии с утвержденными Министерством инфраструктуры тарифами, которые на второе полугодие 2021 остаются такими же, как и для первой половины этого года.