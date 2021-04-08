"Антонов" заплатит 127 миллионов за страхование самолетов и ответственности

ГП "Антонов", входящее в состав концерна "Укроборонпром", 30 марта по результатам тендера заключило соглашение с ЧАО "Страховая компания "Бусин" о предоставлении услуг обязательного авиационного страхования гражданской авиации стоимостью 4,55 млн евро (около 127 млн грн в эквиваленте).

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, на год застраховали самолеты, членов экипажа, другой авиаперсонал и ответственность авиаперевозчика за вред, причиненный пассажирам, багажу, грузу и почте.

Также страховка покрывает ответственность:

эксплуатанта гражданского самолета коммерческой авиации за вред, причиненный третьим лицам;

разработчиков, производителей гражданской авиационной техники, организаций по техническому обслуживанию, которые имеют право проводить испытательные полеты, за вред, причиненный третьим лицам;

учебного заведения во время выполнения учебно-тренировочных полетов за вред, причиненный третьим лицам.

Не менее 99% общей страховой суммы перестрахуют на международном страховом рынке, а именно – в компании "Willis Limited" (Великобритания), которая действует в Украине через представительство "Willis Towers Watson Insurance Broking (Czech Republic) s.r.o.".

Страховая защита действует по всему миру, кроме Судана (Северного и Южного), Сирии, Северной Кореи, Йемена, Кубы и Ирана. Обеспечение исполнения договора составляет 5%.

Стоимость договора на 16% ниже ожидаемой стоимости закупки в 5,44 млн евро.

Конкурентами победителя торгов были "СК "Арсенал Страхование" Руслана Божко, Максима и Константина Тузова, Сергея и Марины Авдеевой, Александра и Анатолия Солопов и ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания" Александра Михайлова. Никто не снижал цену на торгах.

Акционерами победителя "СК "Бусин" является председатель наблюдательного совета Лариса Непочатова и член наблюдательного совета Алексей Овчинников, а правление ныне возглавляет Денис Овчинников.