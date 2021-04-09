Таиланд отменит карантин для вакцинированных туристов

Центр управления экономической ситуацией Таиланда (CESA) одобрил трехэтапный план открытия шести основных туристических провинций для вакцинированных иностранных туристов.

Об этом сообщает Управление по туризму Таиланда (TAT).

"Таиланд принял дорожную карту по открытию для иностранных туристов с прививкой шести основных туристических провинций - Пхукет, Краби, Панг Нга, Сурат Тани (Самуи), Чонбури (Паттайя) и Чиангмай. План предполагает трехэтапное ослабление карантина, которое будет проходить вплоть до четвертого квартала 2021 года", - говорится в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечают в ТАТ, утверждение дорожной карты последовало сразу за объявлением Минздрава страны о сокращении с 1 апреля карантина до семи дней для вакцинированных иностранных туристов.

Первый этап проходит с апреля по июнь. Туристам с прививкой разрешено проходить карантин в утвержденных правительством отелях или других объектах. Им разрешено покидать свои номера для посещения фитнес-клубов или бассейнов, занятий спортом на свежем воздухе. Также можно самостоятельно приобретать продукты в разрешенных магазинах и ресторанах на территории отелей, покидать территорию гостиниц по одобренным властями маршрутам.

После завершения недельного карантина туристы смогут отправиться в путешествие по всей стране.

Второй этап запланирован с июля по сентябрь. Он коснется острова Пхукет, который станет первым местом, где иностранные туристы с прививкой не будут соблюдать карантин в рамках плана под названием "Песочница Пхукета". Предполагается, что вакцинированные гости смогут путешествовать по острову также по специальным маршрутам в течение семи дней, а потом им разрешат посещать другие тайские направления.

В это время остальные пять курортов по-прежнему будут принимать туристов на условиях первого этапа дорожной карты.

Третий этап должен пройти с октября по декабрь, когда Краби, Панг Нга, Самуи, Паттайя и Чиангмай присоединятся к Пхукету и отменят карантин для прибывающих иностранных туристов с прививкой.

При въезде в Таиланд иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, ковидный паспорт или проездной IATA Travel Pass. При этом для туристов сохранится требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, а прививка должна быть сделана не позже, чем за две недели и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну.

Как напомнили в ТАТ, вакцинированным туристам также потребуется страховка от COVID-19 с минимальным покрытием $100 тыс. и подтверждение брони в гостинице, аккредитованной правительством для прохождения карантина.

В настоящее время в Таиланде признают следующие вакцины: китайскую Sinovac, англо-шведские AstraZeneca и Covishield, немецкую BioNTech, американские Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.