В Украине за сутки зафиксировали 19 676 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 751 ребенок и 552 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировали 4 936 человек, умерло 419 пациентов, выздоровел – 11 221. При этом совершили 119 369 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 864), Днепропетровской (1 655), Львовской (1 639), Киевской (1 265) и Харьковской (1 194) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 823 674 человека, выздоровело – 1 395 104, летальных случаев зафиксировали 36 381, также провели 8 568 004 теста.

Кроме того, министр сообщил, что с начала кампании вакцинации в Украине привили 353 147 человек, за прошедшие сутки – 18 569.

Днем ранее, 8 апреля, сообщали о 19 419 новых случаях заболевания, 7 апреля – о 15 415 случаях, 6 апреля заболело 13 276 человек, 5 апреля – 10 179.