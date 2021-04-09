В Киеве выдали 500 тысяч спецпропусков на транспорт

Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте, в этом году их количество достигло 500 тыс.

Об этом заявил городской голова Виталий Кличко в эфире "Право на власть", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Он отметил, что такие спецпропуска получили, прежде всего, медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные.

Кличко подчеркнул, что пока рано говорить о сроках продления строгих ограничений. По его словам, только на следующей неделе можно будет увидеть их результаты.

"Мы будем исходить из статистики заболеваемости. За минувшие сутки, например, было почти 2 тыс. больных и 48 человек умерли. Надеюсь, что динамика заболеваемости будет уменьшаться. Но, если будет рост, - то возможно продление карантина и более строгие ограничения. Через неделю мы будем оценивать ситуацию", - добавил он.

Ранее, Кличко заявил о возможном продлении действия строгих карантинных ограничений в Киеве до 10 мая.