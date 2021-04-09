Экспорт зерновых превысил 36 миллионов тонн, – Минэкономики

С начала 2020/2021 маркетингового года Украина экспортировала 36,07 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 10,6 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

Об этом свидетельствуют данные Информационно-аналитического портала АПК Минэкономики Украины.

По состоянию на 7 апреля Украина отправила на экспорт 14,4 млн тонн пшеницы, 4,1 тонны ячменя, 16,9 млн тонн кукурузы, 97,4 тыс. тонн муки.

Отмечается, что в этом месяце было экспортировано 475 тыс. тонн зерновых и зернобобовых.

Как сообщалось, по оперативным данным в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн, что примерно соответствует рекордному урожаю 2019 года.