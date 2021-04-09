Минздрав обновил протокол лечения больных COVID-19

В Министерстве здравоохранения обновили протокол лечения больных COVID-19, а также напомнили, что пациентам с легким течением заболевания запрещено назначать антибиотики.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает "Громадское".

Так, пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19, но с легким течением запрещено назначать антибиотики для профилактики. Также пациентам с ходом заболеванием средней тяжести запрещено назначать антибиотики без "обоснованного клинического подозрения или подтвержденного наличия бактериальной инфекции".

Также Минздрав внес изменения в лечение пациентов с дыхательной недостаточностью и сопутствующими бактериальными инфекциями. В частности, ведомство изменило дозирование некоторых препаратов для пациентов с тяжелым и критическим ходом COVID-19.