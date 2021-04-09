"Нафтогаз" инициировал банкротство "Днепропетровскгаза" Фирташа

Хозсуд Днепропетровской области 22 марта принял к рассмотрению заявление НАК "Нафтогаз Украины" об открытии производства о банкротстве АО "Оператор газораспределительной системы "Днепропетровскгаз".

Об этом сообщает Finbalance.

"Днепропетровскгаз" входит в группу РГК (Региональная газовая компания), связанную с Дмитрием Фирташем.

До недавнего времени "Днепропетровскгаз" в госреестре был указан как основатель ООО "Днепропетровскгаз сбыт", однако сейчас в качестве учредителей компании фигурируют кипрские Porala Ventures Limited, Pasler Enterprises Limited, Nesiba Ventures Limited, Matheron Limited, Krezer Holdings Limited.

По информации "Нафтогаза", задолженность "Днепропетровскгаз сбыта" перед НАК на 6 апреля составляет 2,04 млрд грн.

Напомним, в начале марта "Нафтогаз" отсудил у "Харьковгаза", входящую в группу РГК, 175 млн грн.