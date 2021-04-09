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"Нафтогаз" инициировал банкротство "Днепропетровскгаза" Фирташа

Хозсуд Днепропетровской области 22 марта принял к рассмотрению заявление НАК "Нафтогаз Украины" об открытии производства о банкротстве АО "Оператор газораспределительной системы "Днепропетровскгаз".

Об этом сообщает Finbalance.

"Днепропетровскгаз" входит в группу РГК (Региональная газовая компания), связанную с Дмитрием Фирташем.

До недавнего времени "Днепропетровскгаз" в госреестре был указан как основатель ООО "Днепропетровскгаз сбыт", однако сейчас в качестве учредителей компании фигурируют кипрские Porala Ventures Limited, Pasler Enterprises Limited, Nesiba Ventures Limited, Matheron Limited, Krezer Holdings Limited.

По информации "Нафтогаза", задолженность "Днепропетровскгаз сбыта" перед НАК на 6 апреля составляет 2,04 млрд грн.

Напомним, в начале марта "Нафтогаз" отсудил у "Харьковгаза", входящую в группу РГК, 175 млн грн.

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Джерело:  Finbalance
Нафтогаз (3326) суд (3335) Фірташ Дмитро (621)


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Все деньги ушли на австрийских адвокатов !
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09.04.2021 11:39 Відповісти
интересно девки пляшут ...
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09.04.2021 17:45 Відповісти
Дуже гарне фото.
Сподіваюсь, скоро ця істота буде виглядати так завжди.😊😮
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09.04.2021 19:26 Відповісти
ТОВ "Дніпропетровськгаз збут" - те, которым платят за газ
АТ "Дніпрогаз" - те, которым платят за доставку газа

АО "Днепропетровскгаз" - непонятно кто или прежнее название второго.

Где деньги, Дим?
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09.04.2021 19:32 Відповісти
Что-то мне кажется, что Фирташ освободился от долгов
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09.04.2021 19:41 Відповісти
Он еще и 2 млрд долгов себе списал.
Щас єту конторку прикроет и откроет новую.
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10.04.2021 10:48 Відповісти
Ну то що? Нам готуватись до сплати за газ новому хазяїну?
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10.04.2021 08:19 Відповісти

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