Украина настаивает на финансовой поддержке ЕС для "зеленой" трансформации, – Стефанишина

Украина ведет переговоры с международными партнерами и финансовыми организациями о формировании международного фонда "зеленой" трансформации страны.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Интерфакс-Украина.

"Международный фонд "зеленой" трансформации для Украины будет ускорять экологические процессы в нашей стране через стимулирование бизнеса и предоставление ему доступа к соответствующим финансовым ресурсам", – отметила она в интервью изданию.

Стефанишина уточнила, что этот вопрос обсуждался на прошедшем недавно Немецко-украинском экономическом форуме.

Вице-премьер указала, что на переговорах с Евросоюзом Украина отстаивает позицию, что соблюдение ею высокого уровня амбиций и динамики внедрения инновационных решений в рамках "Зеленого курса" зависит от финансовой поддержки ЕС.

"Непропорциональность доступа к финансовым ресурсам искажает конкуренцию на европейском рынке, и это является предметом нашего диалога с Евросоюзом", – заявила Стефанишина.

В то же время она отметила, что некоторые "зеленые" проекты будут нуждаться в финансировании из госбюджета. В частности, если речь идет о справедливой трансформации угольных регионов или экомодернизации украинских государственных компаний.

Вице-премьер напомнила, что государство уже сейчас финансирует ряд важных экологических инициатив, в частности, работу Фонда энергоэффективности и программу "теплые кредиты", а также оказывает поддержку в виде стимулирования "зеленых" закупок, приоритизации национальных производств, предоставления льгот на электрокары, "зеленый" тариф и "зеленую" металлургию.