Жесткий карантин поддерживают 65% украинцев, – опрос

Введение жестких карантинных ограничений поддерживают 65% украинцев, 33% придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг".

Отмечается, что с начала марта поддержка жесткого карантина выросла почти на 10%.

Также 77% респондентов поддерживают закрытие ресторанов и кафе, еще 63% - закрытие школ, 59% - детсадов. В то же время 70% украинцев выступают против закрытия городского и междугороднего транспорта.

Кроме этого, 52% опрошенных волнуются, что могут заболеть коронавирусной болезнью, 47% - не имеют таких опасений. Однако, большинство респондентов – 83% – переживают о здоровьи своих близких и родных. Социологи отмечают, что за последние месяцы уровень тревожности о состоянии здоровья в условиях пандемии динамично растет. Самые высокие показатели зафиксировали среди представителей старшей возрастной группы и среди женщин.

В опросе 6-7 апреля приняли участие 2 500 респондетов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонным интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.