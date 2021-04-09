"Приватбанк" запустил SWIFT-переводы через мобильное приложние
"Приватбанк" запустил услугу отправки иностранных SWIFT-переводов с помощью смартфона.
Как сообщает пресс-служба банка, такая возможность доступна в обновленной версии приложения "Приват24".
Отмечается, что отправить средства можно в любой из более 120 мировых валют по полной так и сокращенной форме. Для отправки SWIFT-перевода можно воспользоваться валютным, так и гривневым счетом.
Джерело: "Приватбанк"
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