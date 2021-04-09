"Приватбанк" запустил SWIFT-переводы через мобильное приложние

"Приватбанк" запустил услугу отправки иностранных SWIFT-переводов с помощью смартфона.

Как сообщает пресс-служба банка, такая возможность доступна в обновленной версии приложения "Приват24".

Отмечается, что отправить средства можно в любой из более 120 мировых валют по полной так и сокращенной форме. Для отправки SWIFT-перевода можно воспользоваться валютным, так и гривневым счетом.