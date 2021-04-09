Цена импортного газа снизилась в марте на 16%, – Минэкономики

Импорт природного газа на территорию Украины в марте 2021 года осуществлялся по средней цене $209,66 (5 820,6 грн) за тысячу кубометров, что на 16% меньше, чем в феврале.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

В феврале в Украину импортировали газ по средней цене $249,27 (6 945,77 грн) за тысячу кубометров, что несколько ниже, по сравнению с январем.

Как сообщалось, по данным Оператора ГТС, в марте Украина импортировала из стран Европы 7,65 млн кубометров газа, что является историческим минимумом, резко увеличив отбор газа из хранилищ. При этом экспорт газа из украинских ПХГ составил 165 млн кубометров, значительно превысив импорт.

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно отмечали, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.