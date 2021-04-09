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Кличко призвал правительство ввести общенациональный локдаун

Кличко призвал правительство ввести общенациональный локдаун

Городской голова Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с требованием рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

Глава столицы напомнил, что с 1 апреля в Украине от коронавирусной болезни умерло 3 556 человек, в частности в Киеве – 392.

"Поэтому я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил", - подчеркнул Кличко.

При этом он признал, что многие люди не соблюдают противоэпидемических правил в условиях строгих ограничений.

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карантин (2077) Київ (4707) коронавірус (3210)


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