ООН смогла собрать всего 5% запрошенной суммы на восстановление Донбасса

Международные доноры собрали всего около $9 млн из запрошенных ООН $168 млн для помощи восточным регионам Украины, которые пострадали от боевых действий.

Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжжарик, передает Голос Америки.

Он призвал доноров профинансировать гуманитарную помощь Украине в полном объеме.

На пресс-конференции Дюжжарик отметил, что недавние обстрелы повредили линию электропередач вблизи Южно-Донбасского водопровода. Это прервало водоснабжения для более миллиона человек в 50 населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения.

"Хотя повреждения линий электропередач быстро отремонтировали, мы призываем все стороны не наносить удары по критически важной инфраструктуре водоснабжения на востоке Украины... А также призываем обеспечить безусловный доступ к гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается", – сказал Дюжжарик.

Напомним, ООН обратился к международным донорам с призывом предоставить $168 млн в 2021 году для помощи пострадавшему от боевых действий населению в восточных районах Донецкой и Луганской областей в ноябре 2020 года.