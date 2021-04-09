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ООН смогла собрать всего 5% запрошенной суммы на восстановление Донбасса

ООН смогла собрать всего 5% запрошенной суммы на восстановление Донбасса

Международные доноры собрали всего около $9 млн из запрошенных ООН $168 млн для помощи восточным регионам Украины, которые пострадали от боевых действий.

Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжжарик, передает Голос Америки.

Он призвал доноров профинансировать гуманитарную помощь Украине в полном объеме.

На пресс-конференции Дюжжарик отметил, что недавние обстрелы повредили линию электропередач вблизи Южно-Донбасского водопровода. Это прервало водоснабжения для более миллиона человек в 50 населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения.

"Хотя повреждения линий электропередач быстро отремонтировали, мы призываем все стороны не наносить удары по критически важной инфраструктуре водоснабжения на востоке Украины... А также призываем обеспечить безусловный доступ к гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается", – сказал Дюжжарик.

Напомним, ООН обратился к международным донорам с призывом предоставить $168 млн в 2021 году для помощи пострадавшему от боевых действий населению в восточных районах Донецкой и Луганской областей в ноябре 2020 года.

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Джерело:  Голос Америки
ООН (363) Донбас (636) гуманітарна допомога (207)


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На фоне пандемии у кого есть лишние средства для какого то там Донбасса??!!! Пусть паРаша финансирует то, что разрушил приход ее "руського мира"!! Те сепары кто резал все на металл пусть восстанавливают сами... будет отсталый регион... они ж утверждали что кормят всех... теперь видно кто есть кто
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09.04.2021 13:22 Відповісти

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