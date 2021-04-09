ООН смогла собрать всего 5% запрошенной суммы на восстановление Донбасса
Международные доноры собрали всего около $9 млн из запрошенных ООН $168 млн для помощи восточным регионам Украины, которые пострадали от боевых действий.
Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжжарик, передает Голос Америки.
Он призвал доноров профинансировать гуманитарную помощь Украине в полном объеме.
На пресс-конференции Дюжжарик отметил, что недавние обстрелы повредили линию электропередач вблизи Южно-Донбасского водопровода. Это прервало водоснабжения для более миллиона человек в 50 населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения.
"Хотя повреждения линий электропередач быстро отремонтировали, мы призываем все стороны не наносить удары по критически важной инфраструктуре водоснабжения на востоке Украины... А также призываем обеспечить безусловный доступ к гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается", – сказал Дюжжарик.
Напомним, ООН обратился к международным донорам с призывом предоставить $168 млн в 2021 году для помощи пострадавшему от боевых действий населению в восточных районах Донецкой и Луганской областей в ноябре 2020 года.
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