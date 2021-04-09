Кабмин создаст рабочую группу по обновлению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Правительство Украины в ближайшее время создаст рабочую группу, которая будет формировать позицию на переговоры по обновлению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и ее торговых параметров.

Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Интерфакс-Украина.

"На первом этапе обновление будет в большей степени техническое - по позициям, где мы быстро исчерпываем квоты ... Но для нас важно выработать механизм регулярного взаимодействия с ЕС, потому что процесс обновления Соглашения будет постоянным", – отметила она в интервью агентству.

По словам вице-премьера, отдельный переговорный процесс представляет вопрос "промышленного безвиза".

"Полный "промышленный безвиз" будет реальностью после подписания соглашения АСАА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products), которая должна стать приложением к Соглашению об ассоциации", – пояснила Стефанишина.

Она уточнила, что Украина вместе с Евросоюзом уже осуществила оценку внутреннего рынка и законодательства. "Теперь мы ждем рекомендации европейских коллег, но в целом это гораздо более длительный процесс, чем увеличение квот для других видов продукции", – сказала вице-премьер.