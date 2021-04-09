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Полиция проводит обыск на базе охраны Медведчука на Трухановом острове (обновлено)

Полиция проводит обыск на базе охраны Медведчука на Трухановом острове (обновлено)

Сотрудники Министерства внутренних дел проводят следственные действия на базе связанной с Виктором Медведчуком охранной фирмы "Шторм" на Трухановом острове.

Об этом сообщил соратник Медведчука, народный депутат Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас на Трухановом острове Генпрокуратура и спецназ МВД при поддержке авиации, вертолеты ведь тоже авиация, штурмует территорию базы охранной фирмы "Шторм", которую власть связывает с Виктором Медведчуком", – сообщил нардеп.

Он добавил, что "под предлогом необходимости проведения обыска к воротам базы подогнали тяжелую строительную технику для демонтажа ограждений".

В свою очередь в пресс-службе МВД опровергли заявление Кузьмина о штурме базы.

"Распространенная некоторыми СМИ и лицами информация о штурме базы и использования при этом сил авиации не соответствует действительности", – сообщили в министерстве.

Позднее в пресс-службе Киевской городской прокуратуры подтвердили, что на территории о. Труханов "проводится осмотр земельного участка"  в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство).

В прокуратуре уточнили, что следственные действия проводятся совместно с управлением стратегических расследований Нацполиции, отделом полиции в речном порту Киев, с привлечением специалистов Госгеокадастру города Киева, Департамента земельных ресурсов КГГА, КП "Благоустройство", экологической инспекции и ГАСИ города Киева.

Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что соратники нардепа Виктора Медведчука из частного охранного агентства "Шторм" обустроили на Трухановом острове в Киеве базу, перекрыв доступ к Днепру. На занятом участке находятся двухэтажное жилое сооружение и спортплощадка. Участок формально находится в пользовании районной общественной организации "Клуб "Козак", которую основали Александр Шевелев, Юрий Палий и Александр Литвинов.

Юрий Палий является бывшим работником ООО "Инвестиционная компания "Укркапитал", одного из старейших и самых известных активов семьи Виктора Медведчука. В свою очередь Александр Литвинов – это экс-помощник давнего бизнес-партнера Медведчука, а сейчас и его однопартийца по "Оппозиционной платформе - За жизнь", нардепа Григория Суркиса. Руководит РОО "Клуб "Козак" Ян Марченко – это бывший помощник нардепа Тараса Козака, однопартийца и бизнес-партнера Медведчука.

Соучредителем группы охранных компаний "Шторм" являются народный депутат Виктор Черный (фракция "ОПЗЖ").

Как сообщалось, в октябре 2017 года Генпрокуратура объявила о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Ренату Кузьмину в незаконном захвате участка государственной земли в Пуще-Водице, строительстве особняка и его дальнейшей противоправной легализации. С 2014 года и до лета 2019 года Кузьмин скрывался за границей, он был объявлен в розыск в июне 2014 года. Однако в 2019 году генпрокурор Ирина Венедиктова закрыла дело против Кузьмина по решению суда.

На данный момент Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя". При этом журналисты обратили внимание, что после возвращения в Украину после парламентских выборов и находясь в здании парламента Кузьмин одновременно находился в розыске, однако полиция отказалась его задерживать, пояснив, что не может зайти в Раду.

В итоге в сентябре 2019 года Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего заместителя генерального прокурора времен бывшего президента Виктора Януковича Рената Кузьмина.

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Джерело:  Facebook
Медведчук Віктор (358) обшук (606) Нацполіція (515)


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09.04.2021 13:45 Відповісти

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