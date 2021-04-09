Полиция проводит обыск на базе охраны Медведчука на Трухановом острове (обновлено)

Сотрудники Министерства внутренних дел проводят следственные действия на базе связанной с Виктором Медведчуком охранной фирмы "Шторм" на Трухановом острове.

Об этом сообщил соратник Медведчука, народный депутат Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас на Трухановом острове Генпрокуратура и спецназ МВД при поддержке авиации, вертолеты ведь тоже авиация, штурмует территорию базы охранной фирмы "Шторм", которую власть связывает с Виктором Медведчуком", – сообщил нардеп.

Он добавил, что "под предлогом необходимости проведения обыска к воротам базы подогнали тяжелую строительную технику для демонтажа ограждений".

В свою очередь в пресс-службе МВД опровергли заявление Кузьмина о штурме базы.

"Распространенная некоторыми СМИ и лицами информация о штурме базы и использования при этом сил авиации не соответствует действительности", – сообщили в министерстве.

Позднее в пресс-службе Киевской городской прокуратуры подтвердили, что на территории о. Труханов "проводится осмотр земельного участка" в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство).

В прокуратуре уточнили, что следственные действия проводятся совместно с управлением стратегических расследований Нацполиции, отделом полиции в речном порту Киев, с привлечением специалистов Госгеокадастру города Киева, Департамента земельных ресурсов КГГА, КП "Благоустройство", экологической инспекции и ГАСИ города Киева.

Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что соратники нардепа Виктора Медведчука из частного охранного агентства "Шторм" обустроили на Трухановом острове в Киеве базу, перекрыв доступ к Днепру. На занятом участке находятся двухэтажное жилое сооружение и спортплощадка. Участок формально находится в пользовании районной общественной организации "Клуб "Козак", которую основали Александр Шевелев, Юрий Палий и Александр Литвинов.

Юрий Палий является бывшим работником ООО "Инвестиционная компания "Укркапитал", одного из старейших и самых известных активов семьи Виктора Медведчука. В свою очередь Александр Литвинов – это экс-помощник давнего бизнес-партнера Медведчука, а сейчас и его однопартийца по "Оппозиционной платформе - За жизнь", нардепа Григория Суркиса. Руководит РОО "Клуб "Козак" Ян Марченко – это бывший помощник нардепа Тараса Козака, однопартийца и бизнес-партнера Медведчука.

Соучредителем группы охранных компаний "Шторм" являются народный депутат Виктор Черный (фракция "ОПЗЖ").

Как сообщалось, в октябре 2017 года Генпрокуратура объявила о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Ренату Кузьмину в незаконном захвате участка государственной земли в Пуще-Водице, строительстве особняка и его дальнейшей противоправной легализации. С 2014 года и до лета 2019 года Кузьмин скрывался за границей, он был объявлен в розыск в июне 2014 года. Однако в 2019 году генпрокурор Ирина Венедиктова закрыла дело против Кузьмина по решению суда.

На данный момент Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя". При этом журналисты обратили внимание, что после возвращения в Украину после парламентских выборов и находясь в здании парламента Кузьмин одновременно находился в розыске, однако полиция отказалась его задерживать, пояснив, что не может зайти в Раду.

В итоге в сентябре 2019 года Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего заместителя генерального прокурора времен бывшего президента Виктора Януковича Рената Кузьмина.