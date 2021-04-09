Комиссия по азартным играм выдала лицензию собственнику Vulkan Casino

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала лицензию на организацию онлайн-казино ООО "Конкуерор", которой принадлежит бренд Vulkan Casino и сайт vulkancasino.ua.

Соответствующее решение №141 от 7 апреля опубликовано на сайте комиссии.

Лицензия будет выдана компании после подтверждения уплаты ее стоимости.

Согласно госреестру юрлиц, основателем ООО "Конкуерор" указаны компания Darlox Ltd (Британские Виргинские острова, 99,9%) и ее директор Станислав Руденко (0,01%).

Фирма стала пятой компанией, получившей лицензию на организацию онлайн-казино в Украине.

Как сообщалось, 2 февраля КРАИЛ выдала ООО "Спейсикс" первую лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет. Уже 9 февраля в Государственный бюджет поступило 23,4 миллиона гривен от выдачи лицензии.

10 февраля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей приняла решение выдать еще две лицензии на проведение азартных игр казино в интернете ООО "Геймдев" и ООО "Париматч".

18 февраля Комиссия согласовала выдачу лицензии на проведение игр онлайн-казино зарегистрированной два месяца назад ООО "Фьорст Елемент".