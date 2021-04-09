Минэкономики ухудшило оценку падения ВВП за первые два месяца до 2,8%

В январе-феврале 2021 года падение валового внутреннего продукта Украины составило 2,8%.

Об этом свидетельствуют данные обзора экономической активности по итогам февраля, обнародованного Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В январе-феврале 2021 года сокращение сводного индекса производства составило 4,2% (падение на 4% в январе, и на 1,7% в январе-феврале 2020 года). Негативный взнос в динамику СИП сформировали практически все ключевые виды экономической деятельности, кроме внутренней торговли. Как результат, сокращение ВВП оценено на уровне 2,8% (падение на 2,6% в январе 2021 года, на 0,6% в январе-феврале 2020)", – отмечено в обзоре.

В Минэкономики считают, что скорость экономического восстановления будет зависеть от длительности и степени жесткости карантинных ограничений. Также в ведомстве отметили, что в первом квартале 2021 года сохранится негативная динамика развития, а возобновление начнется только со второго квартала с учетом низкой базы сравнения прошлого года за этот период, а также процесс распространения вакцинации.

Как сообщалось, ранее глава министерства Игорь Петрашко оценивал падение ВВП Украины в январе-феврале 2021 года в 2,2%, прогнозируя снижение экономики по итогам первого квартала на 3%.