Импорт угля вырос с начала года на 19%, – Таможенная служба

Украина в январе-марте 2021 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 18,6% (на 813 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 5,1 млн тонн.

По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $474,51 млн, что на 0,4% больше, чем в январе-марте 2020 года ($472,53 млн), передает Интерфакс-Украина.

Из РФ поступил уголь на $286,8 млн (доля в импорте 60,45%), США – на $107 млн (22,56%), Казахстана – на $56,8 млн (11,98%), других стран – на $23,75 млн (5,01%).

В то же время экспорт Украиной угля за три месяца 2021 года составил 204 тонны на $25 тыс. тогда как в первом квартале прошлого года он не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2020 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 19,6% или на 4,13 млн тонн по сравнению с 2019 годом – до 16,95 млн тонн. В денежном выражении импорт угля в прошлого году составил $1,69 млрд, что на 44,3% меньше, чем в 2019 году ($3,04 млрд).

В частности, из РФ поступил уголь на $1,04 млрд (доля в импорте 61,71%), США – на $480,32 млн (28,41%), Казахстана – на $126,1 млн (7,46%), других стран – на $40,89 млн (2,42%).