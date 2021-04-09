Нацкомиссия аннулировала лицензию старейшей "Украинской фондовой биржи"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) аннулировала лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на фондовом рынке ЧАО "Украинская фондовая биржа".

Соответствующее решение было принято 6 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

В документе решения говорится, что лицензия аннулирована "в связи с неосуществлением лицензиатом вышеуказанного вида профессиональной деятельности на фондовом рынке в течение года, согласно имеющимся в Комиссии административным данным".

Украинская фондовая биржа завершила 2020 год с чистой прибылью 158 тыс. грн, годом ранее чистый убыток составил 250 тыс. грн.

Основными акционерами УФБ, согласно системе раскрытия НКЦБФР, являются ООО "Джесван" – 34,45% и ООО "Украинский контракт" – 53,85%, а в госреестре бенефициаром указан глава правления Валентин Оскольский.

В реестре фондовых бирж НКЦБФР зарегистрированы еще четыре: ЧАО "Украинская межбанковская валютная биржа" (УМВБ), ПАО "Украинская биржа" (УБ), ПАО "Фондовая биржа ПФТС" (все три – Киев) и ПАО "Фондовая биржа "Перспектива" (Днепр), хотя в предыдущие годы количество фондовых бирж в Украине доходило до десяти.