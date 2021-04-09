Прибыль "Приватбанка" упала в 8 раз

Государственный "Приватбанк" возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам января-февраля 2021 года, задекларировав 1,31 млрд грн чистой прибыли.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль "Приватбанка" сократилась в 7,8 раза. Как сообщалось, по итогам января-февраля 2020 года банк декларировал прибыль в сумме 10,16 млрд грн.

Согласно данным НБУ, вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков по итогам января-февраля 2021 года занял "Райффайзен банк Аваль" (758,71 млн грн), третью – ПУМБ (676,13 млн грн). На четвертой позиции по итогам января-февраля 2021 года находится "Универсал Банк" (472,04 млн грн), на пятой – "Альфа Банк" (426,94 млн грн).

В то же время самый большой убыток за указанный период получил "Правэкс Банк" – 34,4 млн грн. Второе место по убыточности занял "БТА Банк" (7,68 млн грн), третье – "Украинский банк реконструкции и развития" (6,67 млн грн), четвертое – "АП Банк" (6,39 млн грн), а пятое – "Юнекс Банк" (4,62 млн грн).

Прибыльными в этот период были 63 из 73 работающих в Украине банков.

Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов первое место в рейтинге по итогам двух месяцев 2021 года сохранил "Приватбанк" (561,06 млрд грн), второе – "Ощадбанк" (279,7 млрд грн), третье – "Укрэксимбанк" (237,06 млрд грн), четвертое – "Укргазбанк" (149,52 млрд грн) и пятое – "Райффайзен банк Аваль" (118,33 млрд грн).

Как сообщалось, в целом прибыль банковской системы Украины за январь-февраль составила почти 6,5 млрд грн, что в два раза менше чем за аналогичный период 2020 года.