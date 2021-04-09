Производство автомобилей выросло в марте на 44%, – "Укравтопром"

Производство автотранспортных средств в Украине в марте составило 722 единицы, что на 43,5% больше, чем в предыдущем месяце, и в 2,5 раза больше, чем в марте 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба отраслевого объединения "Укравтопром".

В том числе производство легковых автомобилей составило 665 штук, что на 48% больше показателей февраля и в 2,7 раза превышает результаты марта прошлого года.

"Годом ранее статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод – "Еврокар". Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года", – отмечается в сообщении.

По данным "Укравтопрома", производство автобусов в марте выросло на 37,5% – до 55 шт.

В то же время коммерческих автомобилей, как и в марте прошлого года, было произведено всего два, они были собраны на предприятии "Черкасский автобус". Напомним, АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего в первом квартале 2021 года в Украине было произведено 1829 ед. автотранспортных средств, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе легковых автомобилей – 1690 штук (+43%), коммерческих – 6 шт.(-50%), автобусов – 133 штуки (-24%).

Как сообщалось, в феврале 2021 года в Украине было произведено 503 автотранспортных средства, в том числе 449 легковых авто.

Напомним, в 2020 году в Украине было произведено 4952 автотранспортных средств, что на 32% меньше, чем в 2019 году. В том числе легковых автомобилей –4202 (-33%), коммерческих – 51 (-63%), автобусов – 699 шт. (-20%).

При этом имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. единиц автотранспорта.