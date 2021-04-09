Rolls-Royce установил исторический рекорд по продажам элитных автомобилей

По итогам первого квартала 2021 год Rolls-Royce Motor Cars продала рекордное количество автомобилей за всю 116-летнюю историю компании.

Об этом сообщает CNBC, передает пресс-служба отраслевого объединения "Укравтопром".

Компания по производству роскошных автомобилей, принадлежащая BMW, в первом квартале поставила заказчикам 1380 автомобилей, что на 62% больше, чем в том же квартале 2020 года. В итоге квартал стал рекордным для компании, превзойдя предыдущий максимум в 2019 году.

Компания отметила особо высокий спрос на модель Cullinan, почти 3-тонный внедорожник, стоимость которого начитается от $335 тыс., но обычно превышает $400 тыс. Также высокими оказались продажи новой модели Ghost, которая стоит от $332 тыс.

Как отмечает CNBC, рекордный квартал Rolls-Royce является признаком того, что богатые люди мира, которые увеличили свое состояние на триллионы долларов с начала пандемии благодаря растущим рынкам, готовы тратить деньги.

Другие производители элитных автомобилей, такие как Bentley и Lamborghini, также продемонстрировали высокие продажи в последнее время.

Rolls-Royce заявляет, что спрос продолжает оставаться высоким и ожидает роста портфеля заказов ко второй половине 2021 года.