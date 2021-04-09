Кабмин разрешил ввоз двух препаратов с содержанием каннабиоидов

Кабинет министров исключил два препарата каннабиоидов из перечня запрещенных к обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Согласно постановлению Кабмина №324 от 7 апреля 2021 года, для вещества изолят каннабидиол меры госконтроля не устанавливаются, оборот психотропных веществ "Дронабинол", "Набилон" и "Набиксимолс" допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств, передает Интерфакс-Украина.

Изменения позволят создать механизмы использования в медицинской практике лекарственных средств, содержащих каннабиноиды, обеспечив их назначение и применение в соответствии с законодательством Украины мерами контроля их оборота.