БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
432 0

Таможенная служба начала испытание обновленной системы управления рисками

Таможенная служба начала испытание обновленной системы управления рисками

Профильные департаменты Государственной таможенной службы начали испытание обновленной автоматизированной системы управления рисками (АСУР 2.0), разработанной в рамках поддержки Программы ЕС EU4PFM.

Об этом говорится в сообщении Гостаможни.

Ожидается, что обновленная система позволит перевести значительную часть данных из бумаги в цифру, а процессов - из режима офлайн в онлайн.

В частности, АСУР 2.0. должна позволить вести электронный реестр профилей (заменив им сложный в пользовании бумажный), оцифровывать историю профиля (которая включает историю всех действий, происходящих с этим профилем).

Система имеет техническую возможность обеспечить весь процесс создания, редактирования, удаления профилей, начиная от тестирования департаментом своих предложений и заканчивая поименным онлайн -олосованиями Комиссии относительно этих изменений. В системе созданы инструменты мониторинга и анализа эффективности рисков, а также анализа деклараций для работы над новыми рисками.

АСУР 2.0 уже прошла 4 вида предварительных испытаний: погрузочное, функциональное, стресс-тестирование и тестирование на наличие уязвимостей. Она укомплектована всей необходимой документацией и оформлены нормативные внутренние документы.

Автор: 

Джерело:  Гостаможня
випробування (72) Державна митна служба (481)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 