Таможенная служба начала испытание обновленной системы управления рисками

Профильные департаменты Государственной таможенной службы начали испытание обновленной автоматизированной системы управления рисками (АСУР 2.0), разработанной в рамках поддержки Программы ЕС EU4PFM.

Об этом говорится в сообщении Гостаможни.

Ожидается, что обновленная система позволит перевести значительную часть данных из бумаги в цифру, а процессов - из режима офлайн в онлайн.

В частности, АСУР 2.0. должна позволить вести электронный реестр профилей (заменив им сложный в пользовании бумажный), оцифровывать историю профиля (которая включает историю всех действий, происходящих с этим профилем).

Система имеет техническую возможность обеспечить весь процесс создания, редактирования, удаления профилей, начиная от тестирования департаментом своих предложений и заканчивая поименным онлайн -олосованиями Комиссии относительно этих изменений. В системе созданы инструменты мониторинга и анализа эффективности рисков, а также анализа деклараций для работы над новыми рисками.

АСУР 2.0 уже прошла 4 вида предварительных испытаний: погрузочное, функциональное, стресс-тестирование и тестирование на наличие уязвимостей. Она укомплектована всей необходимой документацией и оформлены нормативные внутренние документы.