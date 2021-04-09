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Новини
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"Укрзализныця" сменила прибыль убытком на 12 миллиардов, – отчетность

По итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.

Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность компании.

Согласно документу, с учетом расходов от перерасчета обязательств по выплате сотрудникам в сумме 488,31 млн грн, совокупный убыток составил 12,38 млрд грн.

"Убыточный результат получен в результате одновременного воздействия на отрасль целого ряда негативных факторов, вызванных распространением пандемии COVID-19... В частности, временно прекращались железнодорожные пассажирские перевозки по всем видам сообщения", – отмечают в пресс-службе компании.

В результате снижение доходов от грузовых и пассажирских перевозок по сравнению с 2019 годом составило 10,3% и 58,3% о до 65,02 млрд грн и 4,13 млрд грн соответственно.

В целом доход компании от реализации услуг сократился в 2020 году до 75,29 млрд грн с 90,35 млрд грн годом ранее.

При этом компании удалось сократить операционные расходы почти на 7,5 млрд грн – до 78,05 млрд грн. В том числе расходы на персонал сократились на 3 млрд грн –до 41,42 млрд грн, на топливо – на 2,7 млрд грн, до 5,46 млрд грн..

Кроме того, убыток компании от курсовых разниц оценивается в 5,5 млрд грн против 4,3 млрд грн чистой прибыли в 2019 году.

Как сообщалось, предварительно "Укрзализныця" оценивала убыток по итогам работы в 2020 году в 11,5 млрд грн.

Кабинет министров на заседании 31 марта утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2021 год, предусматривающий доход компании в сумме 93 млрд грн и прибыль на уровне 3,6 млрд грн.

Автор: 

залізниця (834) збитки (1136) Укрзалізниця (4800)


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Топ коментарі
+13
Як так? даже сірожа лящ нічого не нарадив? за що бабло отримував??
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09.04.2021 16:47
+10
Цілком очікувано. Після того, як бєніна зелена пліснява дорвалася до корита.🐷😠
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09.04.2021 18:40
+9
ЗеБiли за кермом! Ахтунг!
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09.04.2021 19:14
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Як так? даже сірожа лящ нічого не нарадив? за що бабло отримував??
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09.04.2021 16:47 Відповісти
Цілком очікувано. Після того, як бєніна зелена пліснява дорвалася до корита.🐷😠
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09.04.2021 18:40 Відповісти
ЗеБiли за кермом! Ахтунг!
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09.04.2021 19:14 Відповісти
ти вже встигло до мене. ) я з лайном не експериментую, на вiдмiну вiд тебе, гiвноiд.))
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09.04.2021 19:52 Відповісти
Зато пьянки на корабле "Хвиля" у них яркие и регулярные)
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09.04.2021 19:32 Відповісти
Ось три роки заливають що пасажирські перевезення збиткові!! Але збиткові пасажирські перевезення завдали збитків аж на 58.3%. вірніше відсутність збиткових пасажирських перевезень! Так ви дебіли вже визначіться
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09.04.2021 21:28 Відповісти
ага. Скорочення збиткових перевезень генерує додатковий збиток ))))
Якась клоунська логіка
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10.04.2021 17:37 Відповісти
якщо не помиляюсь, кілька днів тому писали , що на найбільші вантажі - руда припадає на бізнес ахметова ( 70 % ) але по договорняку отримує знижку 20 % ... то ж залізниця свідомо працює на шкоду державі .... + пограбунки за зелену енергетику .. платить по 20. штук зелених лояльним СН і за 2 роки " нащкрябав " додатково 5 млд зелених - це що законний злочин ???
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10.04.2021 07:12 Відповісти
Сворачивают перевозки где только можно и нельзя.Разрушают и продают инфрастуктуру.И почемуто убытки...
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10.04.2021 07:56 Відповісти
Модернизация это не наш путь.Добить,дожрать,доворовать.
Маленький штрих - современный сидячий вагон весит около 20 тонн.У нас около 60т!Богатая страна...
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10.04.2021 07:59 Відповісти
Серлещ смотрит на эту финансовую отчетность как на говно.У него то прибыль.
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10.04.2021 08:23 Відповісти
"Укрзализныця" сменила прибыль убытком на 12 миллиардов,не забыв при этом выписать себе премии.
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10.04.2021 08:54 Відповісти
"Укрзализныця" сменила прибыль убытком на 12 миллиардов

"Укрзализныцю" убивают враги Украины. Как и тысячи других производств, которые враги разграбили до сегодня
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10.04.2021 10:03 Відповісти
Це Ви про зелену шоблу?
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12.04.2021 07:48 Відповісти
Прювет , зебіли .

"Укрзализныця" сменила прибыль убытком на 12 миллиардов, – отчетность - Цензор.НЕТ 2357 . .
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10.04.2021 12:48 Відповісти
"Укрзализныця" сменила прибыль убытком на 12 миллиардов, – отчетность - Цензор.НЕТ 7759.
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10.04.2021 12:50 Відповісти
Выработка на одного работника УЗ 1 тыс долларов в месяц. Какая эффективность, это девятнадцаиый век. Ни одному управляющему , а тем более набсовету вообще нельзя платить зарплату НЕЗАЧТО. Высоколиквидное предприятие генерирует убытки. Анализа нет вообще. На зарплату расходуется 60% . Это как? А что работники ЗАРАБАТЫВАЮТ? Это что за управление идиотское? Почему падают доходы от ГРУЗОВЫХ перевозок? Нечем перевозить? Почему? Ведь пять вагоноремонтных предприятий НЕ имеют заказов СЕМЬ лет! Нет денег? Но крупнейшие ГОКи выплачивают десятки миллиардов дивидентов в ГОД при САМОМ ДЕШЕВОМ тарифе на грузовые перевозки в ЕС( то есть УЗ супсидирует акционеров ГОКов получая убытки( как и государство супсидирует рудокопов самой низкой рентой). При этом у ГОКов хватает денег и на выплату дивидентов ЕЖЕГОДНО. Почему же набсовет и управляющие не заказывают вагоны, чтобы увеличить грузовые перевозки в украинских ПРОСТАИВАЮЩИХ предприятий? Этот же вопрос и по тепловозам и по электровозам! Этот вопрос и по тарифам! Этот же вопрос по отсутсивию 100% электрофикации УЗ! Этот же вопрос по миллионным зарплатам управленыев при максимальной НЕ эффективности. Чему же удивляться, что ОЧЕНЬ прибыльное предприятие несет убытки, если за ТАКУЮ"работу" платят миллионные заплаты. Нет спроса и контроля. Сплошные мерзавцы, тратят государственные деньги, наносят миллиардные убытки и их за это.... премируют, вместо тюрьмы. Поэтому все так. В государстве НЕТ государственников, есть гниль, мерзость гарулячая, сросшаяся с бандитами. Госбанда по выколачиванию денег из аборигенов.
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10.04.2021 22:57 Відповісти
в 2019 зелені жаби ще не встигли до всього присосатись, по інерції були прибутки
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11.04.2021 01:53 Відповісти
А шо случилось?
Опять Порошенко виноват в том что ЗЕленый чмырь очередной в говно укатал УЗ?

ЗЕпетушки. Вы где там попрятались. Ану вылезайте.
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11.04.2021 08:37 Відповісти
У них робочий день з 8.00
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12.04.2021 07:50 Відповісти
Меньше бы воровали на той Укрзализнице, а все это шло бы в модернизацию, хотя бы как в Польше, была бы жд прибыльная, а так - вечная кормушка для бандюков, ещё и из бюджета деньги подсказывают постоянно.
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11.04.2021 15:55 Відповісти
То есть УКРАЛИ за год почти 15 миллиардов.
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12.04.2021 08:58 Відповісти
Накралися і розбіглися.
Скільки зарплатні було виплачено адміністративному апарату з 2014 року і який прибуток був у кожному році?
Тепер навіть при процедурі банкрутства топ-керівники можуть собі нараховувати мільйонні зарплати - законів нема контролювати нікому.
Уроди.
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12.04.2021 11:23 Відповісти
Охренеть, как зелень хозяйствует!

По итогам 2020 года ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получило чистый убыток в размере 27,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует сведенный отчет о выполнении показателей финансового плана компании, сообщает проект "Марлин".
При этом в 2019 году "Укрэнерго" получило 1,86 млрд грн чистой прибыли, а в 2018 году - 2,6 млрд грн.
Источник: https://biz.censor.net/n3259090
Итого, 2 госкомпании по итогам прошлого года получили убыток в размере около 1,3 миллиарда евро!
Чем дыру в бюджете закрывать будете, наперсточники?!
Кроме ваших задниц, по ходу, нечем!
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12.04.2021 12:52 Відповісти

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