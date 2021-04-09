"Укрзализныця" сменила прибыль убытком на 12 миллиардов, – отчетность

По итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.

Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность компании.

Согласно документу, с учетом расходов от перерасчета обязательств по выплате сотрудникам в сумме 488,31 млн грн, совокупный убыток составил 12,38 млрд грн.

"Убыточный результат получен в результате одновременного воздействия на отрасль целого ряда негативных факторов, вызванных распространением пандемии COVID-19... В частности, временно прекращались железнодорожные пассажирские перевозки по всем видам сообщения", – отмечают в пресс-службе компании.

В результате снижение доходов от грузовых и пассажирских перевозок по сравнению с 2019 годом составило 10,3% и 58,3% о до 65,02 млрд грн и 4,13 млрд грн соответственно.

В целом доход компании от реализации услуг сократился в 2020 году до 75,29 млрд грн с 90,35 млрд грн годом ранее.

При этом компании удалось сократить операционные расходы почти на 7,5 млрд грн – до 78,05 млрд грн. В том числе расходы на персонал сократились на 3 млрд грн –до 41,42 млрд грн, на топливо – на 2,7 млрд грн, до 5,46 млрд грн..

Кроме того, убыток компании от курсовых разниц оценивается в 5,5 млрд грн против 4,3 млрд грн чистой прибыли в 2019 году.

Как сообщалось, предварительно "Укрзализныця" оценивала убыток по итогам работы в 2020 году в 11,5 млрд грн.

Кабинет министров на заседании 31 марта утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2021 год, предусматривающий доход компании в сумме 93 млрд грн и прибыль на уровне 3,6 млрд грн.