"Укрзализныця" сменила прибыль убытком на 12 миллиардов, – отчетность
По итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.
Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность компании.
Согласно документу, с учетом расходов от перерасчета обязательств по выплате сотрудникам в сумме 488,31 млн грн, совокупный убыток составил 12,38 млрд грн.
"Убыточный результат получен в результате одновременного воздействия на отрасль целого ряда негативных факторов, вызванных распространением пандемии COVID-19... В частности, временно прекращались железнодорожные пассажирские перевозки по всем видам сообщения", – отмечают в пресс-службе компании.
В результате снижение доходов от грузовых и пассажирских перевозок по сравнению с 2019 годом составило 10,3% и 58,3% о до 65,02 млрд грн и 4,13 млрд грн соответственно.
В целом доход компании от реализации услуг сократился в 2020 году до 75,29 млрд грн с 90,35 млрд грн годом ранее.
При этом компании удалось сократить операционные расходы почти на 7,5 млрд грн – до 78,05 млрд грн. В том числе расходы на персонал сократились на 3 млрд грн –до 41,42 млрд грн, на топливо – на 2,7 млрд грн, до 5,46 млрд грн..
Кроме того, убыток компании от курсовых разниц оценивается в 5,5 млрд грн против 4,3 млрд грн чистой прибыли в 2019 году.
Как сообщалось, предварительно "Укрзализныця" оценивала убыток по итогам работы в 2020 году в 11,5 млрд грн.
Кабинет министров на заседании 31 марта утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2021 год, предусматривающий доход компании в сумме 93 млрд грн и прибыль на уровне 3,6 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якась клоунська логіка
Маленький штрих - современный сидячий вагон весит около 20 тонн.У нас около 60т!Богатая страна...
"Укрзализныцю" убивают враги Украины. Как и тысячи других производств, которые враги разграбили до сегодня
. .
Опять Порошенко виноват в том что ЗЕленый чмырь очередной в говно укатал УЗ?
ЗЕпетушки. Вы где там попрятались. Ану вылезайте.
Скільки зарплатні було виплачено адміністративному апарату з 2014 року і який прибуток був у кожному році?
Тепер навіть при процедурі банкрутства топ-керівники можуть собі нараховувати мільйонні зарплати - законів нема контролювати нікому.
Уроди.
По итогам 2020 года ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получило чистый убыток в размере 27,5 млрд грн.
Об этом свидетельствует сведенный отчет о выполнении показателей финансового плана компании, сообщает проект "Марлин".
При этом в 2019 году "Укрэнерго" получило 1,86 млрд грн чистой прибыли, а в 2018 году - 2,6 млрд грн.
Источник: https://biz.censor.net/n3259090
Итого, 2 госкомпании по итогам прошлого года получили убыток в размере около 1,3 миллиарда евро!
Чем дыру в бюджете закрывать будете, наперсточники?!
Кроме ваших задниц, по ходу, нечем!