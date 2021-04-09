Шмыгаль предложил Зеленскому уволить Кличко после призыва к правительству ввести локдаун

Кабинет министров готов внести предложение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистраци (КГГА) после призыва к правительству ввести локдаун по всей стране из-за роста заболеваемости коронасирусом.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в сети Facebook.

При этом премьер признал, что в большинстве регионов Украины "мы имеем угрожающую ситуацию с распространением COVID-19".

"Хочу отметить, что в некоторых регионах после введения Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС "красного" уровня эпидемической опасности и ответственной работы местных органов власти ситуации с распространением коронавируса выровнялась. Например, сегодня с "красной" зоны должна выйти Ивано-Франковская область. Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", – заявил Шмыгаль.

При этом он возложил ответственность за борьбой с распространением заболевания на местные власти.

"Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее Кличко обратился к Кабинету министров с требованием рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна, с запретом передвижения между регионами.

"Украина сегодня – в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеству смертей от COVID-19. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли 392 больных. Это за 9 дней! Сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральная власть поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне ?! Иначе, еще и в условиях отсутствия массового вакцинации, страну ждет катастрофа", – заявил Кличко.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что решение о введении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в той или иной области должны принимать местные власти.

Напомним, в феврале Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений. В частности, на территории Украины установлен адаптивный карантин с введением четырех уровней эпидемиологической безопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". При этом "оранжевый" уровень не предусматривает установления дополнительных карантинных ограничений, по сравнению с "желтым".

Кроме того, по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова было увеличено разрешенное количество посетителей массовых мероприятий и продлена работа заведений общепита до 24:00.

Однако уже к началу апреля больше половины регионов Украины вошли в "красную" зона карантина, а в некоторых из них ситуация с заполненностью больниц остается критической.