Суд арестовал яхту Медведчука

Суд наложил арест на одно из судов, которое принадлежит Виктору Медведчуку, за незаконный заход в порты оккупированного Крыма.

Соответствующее решение принял Херсонский городской суд Херсонской области 9 апреля, передает пресс-центр СБУ.

"В частности, следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна "ROMANCE 1" (порт приписки – Херсон). В том числе речь идет о мерах в порты временно аннексированного Крыма. Поэтому в рамках данного уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", – сказано в сообщении.

В целом следователи СБУ зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей в порты и терминалы Крымского полуострова.

В ведомстве напомнили, что в отношении Медведчука продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Как соообщалось, ранее СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата.

При этом в собственности семьи Медведчука есть яхта за $200 млн с названием Royal Romance – это одна из самых дорогих яхт в мире. Владельцем яхты, по данным ресурса VesselFinder, является офшор с Маршалловых островов Fregata Marine Ltd, владелицей компании в декларации нардепа значится жена Медведчука Оксана Марченко.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).