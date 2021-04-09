"Красный" уровень карантина введен в Харьковской области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании во вторник приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в Харьковской области.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.

"Государственная комиссия решила: установить с 00 часов 00 минут 11 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красног" уровня эпидемической опасности", – сообщил министр.

Он добавил, что в то же время Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила отменить с 10 апреля "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.

Таким образом, "красны" уровень карантинных ограничений по-прежнему будет действовать на территории Киева и 12 областей.

Напомним, в феврале Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений. В частности, на территории Украины установлен адаптивный карантин с введением четырех уровней эпидемиологической безопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". При этом "оранжевый" уровень не предусматривает установления дополнительных карантинных ограничений, по сравнению с "желтым".

Кроме того, по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова было увеличено разрешенное количество посетителей массовых мероприятий и продлена работа заведений общепита до 24:00.

Однако уже к началу апреля больше половины регионов Украины вошли в "красную" зона карантина, а в некоторых из них ситуация с заполненностью больниц остается критической.