Нацбанк вновь отказался от интервенций на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 5 по 9 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $290,5 млн, а продал – $70 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю незначительно укрепился с 27,9555 грн/$ в начале недели до 27,9094 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 9 апреля.

Как сообщалось, на прошлой неделе с 29 марта по 2 апреля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $50 млн. До этого регулятор выходил с продажей валюты только в первую неделю января.

При этом за неделю с 22 по 26 марта НБУ не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.