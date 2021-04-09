БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
566 0

Нацбанк вновь отказался от интервенций на межбанке

Нацбанк вновь отказался от интервенций на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 5 по 9 апреля не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $290,5 млн, а продал – $70 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю незначительно укрепился с 27,9555 грн/$ в начале недели до 27,9094 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 9 апреля.

Как сообщалось, на прошлой неделе с 29 марта по 2 апреля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $50 млн. До этого регулятор выходил с продажей валюты только в первую неделю января.

При этом  за неделю с 22 по 26 марта НБУ не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке.

Автор: 

валюта (2201) курс (1521) Міжбанк (328) НБУ (9337)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 