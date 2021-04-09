SkyUp начнет летать из Киева на турецкий курорт Измир

Авиакомпания SkyUp с 27 мая начнет летать из Киева в Измир и продает билеты от 560 грн в одну сторону.

Специальная цена действует только до конца 9 апреля в направлении Киев-Измир. передает avianews.com.

На рейсы из Измира в Киев авиабилет стоит от 855 грн. Самый низкий тариф Basic включает перевозку только ручной клади в салоне самолета с весом до 9 кг и габаритами до 55х40х20 см.

Расписание предусматривает вылеты три раза в неделю. Самолет SkyUp будет вылетать из Киева по вторникам и четвергам в 09:55, по воскресеньям в 16:30. Обратные рейсы из Измира запланированы по вторникам и четвергам на 13:15, по воскресеньям - на 19:50. Время в пути составит 2,5 часа.

Измир расположен на берегу Эгейского моря на полпути между популярным курортом Анталья и Стамбулом. За счет более северного расположения пляжный сезон здесь открывается позже, чем в Анталье.

Город был основан греками, а позже завоеван римлянами и турками. В дополнение к отдыху на море здесь можно съездить на экскурсии и посмотреть старую архитектуру.

Турция разрешает въезд туристам из Украины, однако перед вылетом необходимо заполнить специальную форму на сайте турецкого Минздрава.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать, что в стоимость поездки необходимо закладывать туристическую страховку в Турцию, которая покрывает лечение в том числе от COVID-19, и сдачу двух ПЦР-тестов.

Один необходим для въезда в Турцию, второй - по возвращению в Украину. Цена одного ПЦР-теста составляет около 1000 грн. Анализ по возвращению в Украину можно не сдавать, однако тогда необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию.