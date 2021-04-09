БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 825 6

Долг населения за коммуналку превысил 82 миллиарда, – Госстат

Долг населения за коммуналку превысил 82 миллиарда, – Госстат

Население Украины в феврале заплатило за жилищно-коммунальные услуги 24,9 млрд грн (91,3% начисленных за этот период сумм).

Об этом со ссылкой на данные Госстата сообщает Finbalance. 

На конец февраля задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 34,2 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд грн за поставки и распределение электрической энергии - 8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

Таким образом, на начало марта общая сумма коммунальных долгов составила 82,1 млрд грн (на начало февраля - 81 млрд грн).

Долг населения за коммуналку превысил 82 миллиарда, – Госстат 01

Автор: 

Джерело:  Finbalance
заборгованість (171) комунальні послуги (341) Держстат (1433)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виходить, треба терміново іще задирати ціни.
показати весь коментар
09.04.2021 18:58 Відповісти
Рэкетеры выставили счетчик народу ,назвав его тарифами, а теперь плачутся , что им не доплатили....
показати весь коментар
09.04.2021 19:46 Відповісти
А долг ли это? Или это рэкет зарвавшихся шкодливых мерзавцев, которые умыкнули то, что им не принадлежит?
показати весь коментар
10.04.2021 17:50 Відповісти
Насправді там не все враховано - заборгованості більше.
показати весь коментар
11.04.2021 09:25 Відповісти
А теперь Зеле осталось у пенсионеров и субсидии отнять !
показати весь коментар
11.04.2021 09:43 Відповісти
Комунальні послуги - єдиний ТОВАР, на кількість і якість якого покупці не впливають, тому що не оплачувати не мають права. В дійсності десь половина суми "боргу" є лише тарифними нарахуваннями за неякісні й не надані послуги.. Проблема штучно створена ненажерливими комунальними монополістами та збереженням комуністичних відносин власності.
показати весь коментар
11.04.2021 10:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 