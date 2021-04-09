Долг населения за коммуналку превысил 82 миллиарда, – Госстат

Население Украины в феврале заплатило за жилищно-коммунальные услуги 24,9 млрд грн (91,3% начисленных за этот период сумм).

Об этом со ссылкой на данные Госстата сообщает Finbalance.

На конец февраля задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 34,2 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд грн за поставки и распределение электрической энергии - 8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

Таким образом, на начало марта общая сумма коммунальных долгов составила 82,1 млрд грн (на начало февраля - 81 млрд грн).