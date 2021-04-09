Нацбанк изменил тарифы на услуги по регистрации и лицензированию

Национальный банк Украины пересмотрел тарифы на отдельные услуги по регистрации и лицензированию.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, новые тарифы установлены на уровне себестоимости таких услуг.

Кроме этого, Национальный банк актуализировал названия своих услуг, ввел новые и установил тарифы на них.

В частности, НБУ поднял тариф за рассмотрение пакета документов относительно согласования статуса юрлица, которое намерено осуществлять банковскую деятельность, на 27,8% – до 70,14 тыс. грн, за рассмотрение документов касательно согласования изменений, связанных с увеличением размера уставного или приписного капитала, – на треть, до 29,1 тыс. грн.

Кроме этого, регулятор поднял тариф на рассмотрение пакета документов относительно выдачи набанковскому финучреждению лицензии на совершение валютных операций в три раза до 30,29 тыс. грн, а на лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов – на 1,7%, до 37,46 тыс. грн.

В то же время ряд услуг остались бесплатными, в частности, рассмотрение пакета документов для признания банковской группы и согласование ответственного лица, а также рассмотрение пакета документов касательно согласования ликвидации банка по решению владельцев.

Решение о пересмотре тарифов начнет действовать с 10 апреля 2021 года. Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 8 апреля 2021 года № 29 "О внесении изменений в Тарифы на услуги по регистрации и лицензирования, предоставляемых Национальным банком Украины".

Обновленные реквизиты счетов для оплаты соответствующих услуг в сфере регистрации и лицензирования размещены на специальной странице сайта НБУ.