Нацбанк приостановил действие всех лицензий 11 кредитных союзов

Национальный банк Украины принял решение применить меры воздействия к 14 кредитным союзам.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 9 апреля, сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, к 10 кредитным союзам применена мера воздействия в виде временного приостановления всех действующих лицензий за непредставление отчетности.

В частности, это КС "Черновцы", КС "Самопомощь", КС "Кредитно-депозитный Центр профессионал", КС "Лагвис", "Закарпатська ощадна КС", КС "АВС Кредит", КС "ЮК Демос", КС "Землевладелец", КС "Партнер-Кредит", КС "Черниговский Кредит".

Эти кредитные союзы должны в срок до 20 мая 2021 года устранить нарушения, ставшие причиной временной остановки лицензий.

К двум кредитным союзам – "Первый диалог" и "Еврокредит" – НБУ за непредоставление отчетности применил меру воздействия в виде обязательства устранить нарушения до 20 мая. На момент применения меры воздействия лицензии этих кредитных союзов уже были приостановлены.

Вышеперечисленные кредитные союзы в частности не подали в Национальный банк:

отчетность за первое полугодие и девять месяцев 2020 года;

аудиторский отчет о проведении обязательного аудита финансовой отчетности за 2019 год.

Кредитному союзу "Наши люди" временно остановлена одна из его лицензий – на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения. Кредитный союз обязан устранить нарушения в срок до 30 июня 2021 года.

Как отмечают в НБУ, КС "Наши люди" – один из крупнейших кредитных союзов на рынке кредитной кооперации с объемом активов 101,7 млн грн.

НБУ также сообщает, что к КС "Громада" применил меру воздействия в виде временной приостановки всех лицензий. Причина – нарушение финансовых нормативов и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами кредитных союзов.

"Этот кредитный союз находится в очень тяжелом финансовом положении. Кроме нарушения им нормативов, в Нацбанк поступали многочисленные жалобы его вкладчиков о невыполнении законных требований членов по возврату взносов (вкладов)", – отмечается в сообщении регулятора.