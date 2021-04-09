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Антимонопольный комитет проверит причины подорожания яиц и подсолнечного масла

Антимонопольный комитет проверит причины подорожания яиц и подсолнечного масла

Антимонопольный комитет Украины исследует повышение розничных цен на отдельные продукты питания.

Об этом сообщила глава комитета Ольга Пищанская, передает пресс-служба регулятора.

"Сейчас исследуем природу повышения розничных цен на яйца, сахар и подсолнечное масло. По сахару уже начали расследование. Относительно остальных продуктов выясняем, на каком звене произошло первичное подорожание. Это может быть уровень производителя, поставщика или торговой сети. Определяем, были ли у субъектов хозяйствования объективные основания так поступать и имеет ли это подорожание рыночную почву", – сообщила Пищанская.

По ее словам, пока рано говорить, есть ли основания для начала расследования относительно яиц и масла. Перед принятием решения о применении средств влияния комитет будет учитывать особенности каждого товарного рынка, выяснит ценовые амплитуды на международных биржах и тому подобное.

"В конце концов, выяснив эти маркеры, можем делать обоснованный вывод о наличии или отсутствии нарушений и применять меры воздействия к нарушителям", – подчеркнула Пищанская.

Автор: 

Джерело:  АМКУ
масло (163) ціни (3521) яйце (159) Антимонопольний комітет (1456)


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Цены подняли на все ..и как выживать?...А были времена , когда 1 апреля цены снижали ...
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11.04.2021 11:09 Відповісти

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