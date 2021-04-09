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Комиссия по азартным играм согласовала лицензии на казино в 4 отелях

Комиссия по азартным играм согласовала лицензии на казино в 4 отелях

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала лицензию залам игровых автоматов ООО "Фьорст вин", которое намерено разместить такие заведения на территории отелей "Львов" во Львове, "Верховина" в селе Петропавловская Борщаговка и "Сити Парк Отель" в городе Белая Церковь (Киевская область).

Соответствующее решение обнародовано на сайте комиссии 9 апреля, передает Интерфакс-Украина.

ООО "Фьорст вин" основано 7 декабря 2020 года с уставным капиталом 30 млн грн. Согласно информации YouControl, основателями компании и владельцами в равных правах являются АО "ЮА Девелопмент" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Успешный".

Комиссия также согласовала лицензию на наземное казино в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv для ООО "Шторм Юкрен", основанного в августе 2020 года с уставным капиталом 30 млн грн. Согласно информации YouControl, конечными бенефициарами "Шторм Юкрен" выступают Руслан Нонка, Александр Андрущенко и Майкл Пол Боеттчер (Швейцария).

Помимо этого, комиссия также согласовала выдачу лицензию на организацию онлайн-казино ООО "Укр Гейм Технолоджи", зарегистрированное 3 марта 2021 года с уставным капиталом 30 млн грн (бенефициаром, согласно YouControl, является Ярослав Фомицкий).

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Київська область (289) ліцензія (754) Львів (847) азартні ігри (185)


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