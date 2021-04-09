Комиссия по азартным играм согласовала лицензии на казино в 4 отелях
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала лицензию залам игровых автоматов ООО "Фьорст вин", которое намерено разместить такие заведения на территории отелей "Львов" во Львове, "Верховина" в селе Петропавловская Борщаговка и "Сити Парк Отель" в городе Белая Церковь (Киевская область).
Соответствующее решение обнародовано на сайте комиссии 9 апреля, передает Интерфакс-Украина.
ООО "Фьорст вин" основано 7 декабря 2020 года с уставным капиталом 30 млн грн. Согласно информации YouControl, основателями компании и владельцами в равных правах являются АО "ЮА Девелопмент" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Успешный".
Комиссия также согласовала лицензию на наземное казино в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv для ООО "Шторм Юкрен", основанного в августе 2020 года с уставным капиталом 30 млн грн. Согласно информации YouControl, конечными бенефициарами "Шторм Юкрен" выступают Руслан Нонка, Александр Андрущенко и Майкл Пол Боеттчер (Швейцария).
Помимо этого, комиссия также согласовала выдачу лицензию на организацию онлайн-казино ООО "Укр Гейм Технолоджи", зарегистрированное 3 марта 2021 года с уставным капиталом 30 млн грн (бенефициаром, согласно YouControl, является Ярослав Фомицкий).
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