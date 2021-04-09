Кулеба попросил власти Греции разрешить въезд для украинских туристов

Украина обратилась к властям Греции с просьбой поспособствовать возможности для граждан Украины посетить эту страну с туристической целью в этом сезоне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел по итогам телефонного разговора главы ведомства Дмитрия Кулебы со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

"Стороны обсудили подготовку к возобновлению туристического сезона. Дмитрий Кулеба обратился к Никосу Дендиасу с просьбой способствовать возможности для украинских граждан посетить Грецию с туристической целью в этом сезоне с соблюдением надлежащих противоэпидемических мер безопасности", – сказано в сообщении.

Кулеба также подробно проинформировал греческого коллегу о системном обострении Россией военно-политической ситуации и ситуации с безопасностью, подтвердил приверженность Украины политико-дипломатическому пути деоккупации своих территорий.

В свою очередь Дендиас заверил в солидарности Греции с Украиной, твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министры также согласовали график двусторонних визитов на всех уровнях в контексте 200-летия Греческой революции и 30-летия независимости Украины.