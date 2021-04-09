Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 2,4 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 8 апреля удовлетворил заявки 10 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 2,39 млрд грн под 6,5% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

Кроме того, НБУ решил предоставить 6 банкам кредиті рефинансирования на 1,01 млрд грн под 6,5% годовых на срок до 84 дней.

Таким образом, в целом с 30 апреля 2020 года Нацбанк провел 46 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 59,57 млрд грн.

Кроме того, с 8 мая прошлого года НБУ провел 12 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 70,2 млрд грн.