BlaBlaCar построит в Украине инжиниринг-хаб

Платформа для автодорожных поездок BlaBlaCar запустит в Украине большой инжиниринговый хаб. Украинские разработчики будут работать над развитием и масштабированием автобусного маркетплейса.

Об этом AIN сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня в инжиниринговой команде BlaBlaCar в Украине работает около 20 человек. До конца 2021 года компания планирует увеличить количество технических специалистов до 50.

В конце 2019 года BlaBlaCar в Украине вышел за рамки поездок с попутчиками и приобрел Busfor, крупнейший агрегатор автобусных поездок в Центральной и Восточной Европе. Это позволило BlaBlaCar получить уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, на которых построен автобусный маркетплейс.

С помощью команды украинских инженеров и, в первую очередь, их экспертизе, которой до этого у компании не было, BlaBlaCar сможет масштабировать продукт на другие страны и регионы, в том числе, на страны Латинской Америки.

Команда будет работать над несколькими задачами:

cоздание Global Distribution System (GDS) - системы, которая лежит в основе агрегатора автобусных поездок. GDS позволит автобусным перевозчикам подключиться к BlaBlaCar и опубликовать свои поездки, а пассажирам - бронировать и покупать билеты.

масштабирование автобусного маркетплейса на другие страны. Сервисом BlaBlaCar пользуется более 100 млн человек в Западной и Восточной Европе, Турции, Индии, Латинской Америке, которые получат разнообразие транспортных решений.

работать над улучшением продукта, созданием и подключением новых функций, которые максимально удовлетворят потребности перевозчиков и пассажиров, и сделают поиск и покупку автобусных билетов проще, удобнее и надежнее.

На сегодня открыто более 13 вакансий для сотрудников технических специальностей.

Сервис BlaBlaCar официально представлен в следующих 22 странах: Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Голландия, Германия, Индия, Испания, Италия, Люксембург, Мексика, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Франция, Чехия и Хорватия.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожники". На сегодняшний день количество украинских пользователей превышает 5 млн человек, а Украина вошла в топ-3 самых быстрорастущих стран для BlaBlaCar в мире.