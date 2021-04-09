Институт "Укравтодора" готов заняться программой строительства дорог в лесу

Государственное агентство автомобильных дорог Украины, ГП "ГосдорНИИ", Государственное агентство развития туризма и Государственное агентство лесных ресурсов Украины планируют совместно развивать туристические маршруты в лесных зонах.

Согласно сообщению "Укравтодора", с 2020 года Государственное агентство лесных ресурсов активизировало свою деятельность по строительству лесных дорог для обеспечения доступа спецтехники в случае возникновения пожаров и развития туристических маршрутов.

По словам директора ГП ГосдорНИИ Артема Безуглого, профильный дорожный институт готов принять участие в разработке программы строительства лесных дорог, строительных норм и стандартов на них с учетом нужд лесного хозяйства, защиты окружающей среды и новейших технологий.

Представители Гослесагентсва рассказали о проведении учета и оцифровки лесных дорог на территории страны. Учитывая положительный опыт "Укравтодора" по оцифровке дорог государственного значения, было предложено интегрировать эти данные для совместного планирования строительства зон отдыха, маршрутов к туристическим объектам и навигации.

Директор Команды поддержки реформ при "Укравтодоре" Александра Азархина предложила проработать введение платных экотроп и веломаршрутов на основе лесных дорог с возможностью их самоокупаемости.

"Мы должны двигаться в направлении применения лучшего мирового опыта по улучшению сети дорог, пользуясь доступом к базе научно обоснованных знаний. Бюджет для дорожного строительства должен состоять из диверсифицированных источников наполнения, и половина средств должна быть привлечена через концессионные проекты (инновационных и гибридных решений). Только это позволит увеличить масштабы настолько, чтобы реально построить качественную рекреационную инфраструктуру", - пояснил заместитель руководителя по евроинтеграции ГП "ГосдорНИИ" Станислав Гвоздиков.