Предприниматель Хмельницкий продает два здания в Unit.City

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение кипрской Cliff Capital Growth Fund VCIC Ltd на приобретение свыше 50% в уставном капитале ООО "Юнит В06" и ООО "Юнит В04".

Соответствующее решение АМКУ принял 8 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно реестру юрлиц, собственником "Юнит В06" и "Юнит В04" через "Юнит Холдингс" является предприниматель Василий Хмельницкий. Ему опосредованно принадлежит по 90% в этих компаниях, еще по 10% оформлено на ЗНВКИФ "ПаритетВТ".

Cliff Capital Growth Fund Vcic Ltd ранее числилась владельцем инвестфонда "Паритет-ВТ".

Управляющей инвестиционным фондом Cliff Capital Growth выступает компания Guardo Assets Management, в управлении которой также фонды Aksioma, A Realty, AC Real, Vingis.

ООО "Юнит Холдингс" создано в ноябре 2017 года, основным видом деятельности является разработка строительных проектов.

В октябре 2020 года в Unit.City стартовало строительство нового кампуса B04 общей площадью 19,8 тыс. кв. м, работы планируется завершить во втором квартале 2022 года, отмечается на сайте проекта.

Согласно информации на сайте проектного бюро AIMM, офисная площадь девятиэтажного B06 составит 8 тыс. кв. м.

Партнером Unit.City в проекте строительства выступает промышленно-строительная группа (ПСГ) "Ковальская". В целом ПСГ намерена вложить $70 млн в строительство пяти бизнес-центров в Unit.City – B01, B02, B03, B04, B06.