Зеленский подписал указ о санкциях СНБО против Януковича, Азарова и Курченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об экономических санкциях в отношении ряда юридических и физических лиц от 19 марта.

Соответствующий указ от 9 апреля обнародован на сайте главы государства.

Всего ограничения введены против 27 физических и трех юридических лиц.

Так, бессрочные санкции коснуться экс-президента Виктрова Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова, "главы МВД" Крыма Сергея Абисова, бывших нардепов Александра Бобкова, Вадима Колесниченко, полковников милиции Валерия Грицая,Николая Ткаченко, Николая Фиськова, Ольги Чилимовой и Александра Поддубова, бывшего главы Управления СБУ в Севастополе Петра Зимы, так называемых "замминистров" МВД по Крыму Андрея Иванцова и Олега Кирилина, экс-главы парламента Автономной республики Крым Владимира Константинова, самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова, депутатов Госдумы РФ Константина Затулина и Натальи Поклонской, олигарха Сергея Курченко, экс-командира полка милиции особого назначения "Беркут" Сергея Кусюка, экс-министров обороны Украины Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина, главы т.н. "ЛНР", Леонида Пасечника, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки, экс-главы Национального банка Украины Игоря Соркина, экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, экс-замминистра обороны Александра Черпицкого.

Также сроком на три года вводятся санкции в виде блокирования активов против трех юридических лиц: "Endless Moonlight Limited" и "Trading Field Limited", зарегистрированных в Гонгконге, и ООО "ИСС-Софт", зарегистрированной в Москве.