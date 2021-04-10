На Закарпатье отменили действие "красной" карантинной зоны

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение отменить на территории Закарпатской области действие "красной" карантинной зоны.

Об этом сообщили министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"По результатам Госкомиссия решила отменить с 00:00 11 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области", – написал он.

Также Немчинов добавил, что на Закарпатье будут действовать ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня эпидопасности.